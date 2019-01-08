﻿ Юная одесситка возглавила национальный рейтинг дзюдоистов по итогам года - Одесская Жизнь

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Юная одесситка возглавила национальный рейтинг дзюдоистов по итогам года

Юная одесситка возглавила национальный рейтинг дзюдоистов по итогам года

Анастасия Балабан заняла первое место в рейтинге юных дзюдоисток страны, набрав 890 очков по итогам 2018 года, а также попала в десятку лучших взрослых дзюдоисток.

16-летняя одесситка Анастасия Балабан победила в двух этапах и в молодежном турнире Кубка Европы, что и принесло ей победные очки. Как сообщили в пресс-службе одесского отделения НОК Украины, ко всему прочему девушка возглавила мировой рейтинг среди кадетов в весовой категории «до 40 кг».

Чтобы завоевать олимпийскую лицензию, надо войти в топ-18 национального рейтинга до 25 мая 2020 года. Чтобы поехать на II Европейские игры, нужно попасть в топ-24 мирового рейтинга.

Отметим, сильнейший одесский дзюдоист Александр Гордиенко занял второе место в национальном рейтинге среди взрослых, набрав 2790 очков.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Александр стал лучшим в Тунисе. 

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

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