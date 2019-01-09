﻿ Что ждет одесский «Черноморец»? - Одесская Жизнь

Судьба главной футбольной команды Одессы волнует ее многочисленных поклонников — в последние годы клуб огорчает все чаще.

Мы обсудили перспективы «моряков», пообщавшись с Леонидом Буряком, самым успешным тренером в истории «Черноморца», дважды завоевавшим с ним серебро чемпионата Украины. А также с Константином Фуки (ник «Кабани») — болельщиком «моряков» с 40-летним стажем, изнутри знающим, что происходило в среде фанатов эти годы, и какие процессы бурлят там сейчас.

Леонид Буряк (экс-тренер ФК «Черноморец»)

— На вашей памяти, бывал ли «Черноморец» в таком затяжном пике?

— В 90-х, когда я возглавлял команду, мы дважды брали серебро, играли в еврокубках, но даже тогда c финансированием были проблемы. Случалось, что автобус глох по дороге, и мне приходилось заправлять его на свои деньги. Наверное, это хроническая болезнь, которая временами обостряется, но, в любом случае, «Черноморец» не имеет права так опускаться, а тем более вылетать из элиты. Или нормально финансируйте команду, или продайте, чтобы никого не мучить.

— На недавнем собрании клубов украинской Премьер-лиги (УПЛ) решили не расширять состав дивизиона в следующем сезоне.

— А я за расширение. Посчитайте города, давшие многих самобытных игроков, где футбол сейчас практически убит: Кривой Рог, Запорожье, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Николаев, Херсон. Добавим сюда Одессу? Весной «морякам» будет катастрофически сложно остаться в элите, а город с такими футбольными традициями терять нельзя.

— Не сохранив весной команду в УПЛ, Фролов ушел с поста главного тренера. Сменившие его Червенков и Пятенко руководят дольше, чем он, показывая намного худший результат — 11 поражений в 12 последних турах. Почему, после самого провального отрезка в истории клуба, увольняют не их, а избавляются от игроков?

— Не хочу комментировать решения руководства. Деньги платит владелец, поэтому, что бы ни говорили остальные, только он решает, устраивает ли его работа тренеров. Но без сомнения — такая серия поражений совершенно ненормальна для «Черноморца».

— Как объяснить, что тренеры пригласили игроков, но уже через пару месяцев инициируют расторжение их контрактов? Большинство пришедших действительно не экстра-класса, но сам факт.

— Получить полное досье на игрока, чтобы заранее понимать, подойдет ли он тебе, сейчас не проблема. Пусть руководство разбирается, кого, на каких условиях приглашали тренеры, и почему решили убрать. Не будучи внутри клуба, мы может только строить гипотезы.

— По завершении последнего матча года, тренеры сказали ряду игроков, чтобы те искали себе команду. Среди них — воспитанники, одесситы, не планировавшие покидать родной клуб. При этом тренеры заявляли о желании наигрывать своих воспитанников.

— В Одессе всегда была россыпь своих талантов. Не хочется, чтобы ломались судьбы молодых ребят. Почему с ними так легко расстаются? Найдут ли замену хотя бы такого уровня? Не знаю. Но иначе, какой смысл таких шагов? Конфликты есть в любом коллективе, особенно когда результат плохой. Не знаю, что там случилось, но нужно не «бить горшки», разбрасываясь кадрами, а создавать здоровый климат, находить компромиссы. Одессит — это не индульгенция, но, если он хочет играть здесь, то будет биться за цвета родного клуба патриотичнее приезжих.

— Наиболее вероятное будущее «Черноморца»: надежда, что найдется более проблемный клуб; вылет в первую лигу; банкротство; продажа?

— Потенциального покупателя может заинтересовать инфраструктура, бренд, но отпугнет ворох проблем, которые идут в довесок к клубу (судебные тяжбы, имущество в залоге). Никто не хочет платить, по сути, двойную цену. Тем более, сейчас, когда во всех отраслях проблемы.

— Не проще объявить клуб банкротом, начать с нуля, как «Днепр» и «Металлист», которые в следующем сезоне, вероятно, уже вернутся в УПЛ?

— Создание и содержание команды с реальной целью подняться и играть в УПЛ — дело очень дорогое. И никто не гарантирует, что за условные два сезона новый клуб вернется в элиту. Примеры европейских чемпионатов показывают, что можно крепко застрять в низших дивизионах. Болельщики готовы ждать? Ходить на матчи второй лиги?

Я думаю, нужно сделать максимум, чтобы нынешняя команда осталась в УПЛ. В Одессе есть все необходимое, нужна лишь стабильная материальная база, чтобы игроки думали только о футболе. Тогда появится конкурентоспособная команда, побеждающая чаще, чем раз в 12 туров. Если же сохраниться текущая динамика, и все будет продолжать рушиться, ухудшаясь с каждым днем — мы потеряем «Черноморец».

Константин Фуки (болельщик «Черноморца» с 1978 года)

— На вашей памяти, бывал ли «Черноморец» в таком затяжном пике?

— Я впервые пришел на стадион 40 лет назад, всю сознательную жизнь болею за «Черноморец». Были разные периоды, но такой безнадеги как сейчас не вспомню. Клуб не просто уперся в стену или дно, он бурит скважину уже под землей. В конце 90-х — начале нулевых мы несколько лет «болтались» между первой и высшей лигой, но даже в те смутные времена была уверенность, что все наладится. И действительно — в 2003 пришел Семен Альтман. Мы стабильно были вверху таблицы четыре с половиной сезона, брали бронзу, играли в Европе. На поле была видна идея, а вне его — народная любовь, когда болельщики приезжали под «Имексбанк», требуя оставить коуча. Можете представить такое сейчас?

— Есть выражение «проигрывает всегда тренер». Почему после стольких фиаско в сезоне убирают не штаб, а игроков?

— Такого убогого менеджмента у нас не было никогда. Понятно, что тренеры подбирают игроков под свое виденье, но зачем в начале сезона вы пачками зовете футболистов, убеждаете руководство, что нужны именно эти, а через пару месяцев их выгоняете? Слухи об откатах, «рекомендации» работать с определенным агентом звучат, но их надо подкреплять фактами. Хотя, дыма без огня не бывает. Также мне непонятно, почему увольняют Телесненко, Поркуяна, отдавших клубу по 20-30 жизни, и зовут знакомых тренера.

— Как соотнести заявление о желании наигрывать своих воспитанников с тем, что из команды убирают одесситов?

— Еще лет 15 назад Альтман хотел сделать у нас интернат для талантливых ребят со всей Украины, создать условия, воспитывать свои кадры, но без воли руководства процесс не пошел. Клуб вообще не дорожит своими, до первого состава доходят единицы. Многих забирают еще лет в 15-16, и они радуют других. Вспомните Вачиберадзе, перешедшего в «Шахтер», Тащи, закрепившегося во второй немецкой Бундеслиге, десятки прочих.

— Фонд гарантирования вкладов физлиц обещал выставить на продажу активы экс-владельцев обанкротившихся банков к апрелю 2019. Экс-президент «Имексбанка» (владелец «Черноморца») замыкает первую пятерку должников по кредитам рефинансирования с «чеком» в 3,4 млрд грн. То есть, не стоит ожидать новые вливания в команду?

— Для Климова клуб — уже несколько лет обуза, особенно, когда у него начались проблемы в бизнесе. С каждым сезоном мы думали, что хуже некуда, но оказывалось, что это был не предел. Самый вероятный вариант — банкротство и прекращение существования клуба. Нужно создать с нуля «Черноморец-1936» или «Черноморец-2019», и найти меценатов, которые не бросят новую команда через пару лет.

— Нынешний «Черноморец» что-то может спасти?

— Прощаемся с Климовым — с ним перспектив ноль. Нужен новый владелец, серьезные капиталовложения, грамотный гендиректор, который понимает работу и организовывает ее во благо клубу. Судя по многочисленным перлам, Анатолий Мисюра, гендиректор ФК «Черноморец», так и остался далек от футбола, как Луна от Земли. Его предшественник, Сергей Керницкий, тоже пришел из иной сферы, его многие не любят, но уважают, ведь он реально вошел в тему, контролировал каждую мелочь в жизни клуба и никогда не бросал своих. Защищал как болельщиков, попадавших в передряги на выезде, так и игроков. Помню, после вылета из Кубка мы толпой приехали ночью в аэропорт, жестко встретили команду. Он не спрятался за охранниками, не уехал в автобусе, а остался вместе с тремя игроками, которым хватило смелости говорить с нами. Также нужна хорошая служба селекции. Даже если случится сказка и зимой приедут добротные игроки — с нынешними управленцами и финансированием любой нормальный человек вскоре сбежит.

От редакции.

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Фото предоставлены автором.

Александр Сергиенко.