Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 8 декабря: мороз, ветер, гололед

Погода в Одессе 8 декабря: мороз, ветер, гололед

Завтра, во вторник, 8 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки. Слабый гололед, гололедица.

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Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 1 °С мороза до 1 °С тепла.

По Одесской области облачно, небольшие осадки. Местами слабый гололед, гололедица.

Ветер восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 1-6 °С мороза, местами до 3 °С тепла, днем от 3 °С мороза до 2 °С тепла, на юге до 6 °С тепла.

На автодорогах области местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.

Напомним, штормовое предупреждение о сильном ветре, которое действует в Одессе сегодня, 7 декабря, продлили и на 8 декабря.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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