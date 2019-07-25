Книгомания. Лето. Море.  

Экватор лета. Те, кто еще не был в отпуске больше всего мечтают об отдыхе. Ну а какой летний отдых без моря. Дарья Гармидер, продавец магазина Книгарня кав’ярня предлагает нашим читателям окунуться в романтическое путешествие под парусами. А помогут нам в этом книги, которые перенесут нас в бескрайние синие просторы.

Чарльз Раймонд Бізлі. Принц Енріке-Мореплавець. (Чарльз Раймонд Бизли. Принц Энрике-Мореплаватель)

Это биография известного португальского мореплавателя, который в ХIV веке не побоялся неизвестности и отправился открывать новые земли. Автор биографии – британский исследователь мореплавания, который изучает развитие географии и влияние мореплавания на мир и природу вещей. Известно, что эпоха Великих географических открытий содействовала развитию научно-технического прогресса. Вот как раз про это романтическое время эта книга с замечательными графическими рисунками, на которых изображены суда того времени.

Чарльз Кінг. Історія Чорного моря. (Чарльз Кинг. История Черного моря)

Не только история великих океанов захватывающе интересна. Вот, например, Черное море. Что вы знаете о море, которое объединило очень разные культуры, такие как Византийская империя, Киевская Русь, Балканы, Османскую империю и пр.? Пересекая это, не всегда дружелюбное, море, мореплаватели всех времен и народов основывали колонии, завоевывали друг друга, пытались торговать. Но почему-то, несмотря на все это, роль Черного моря мало изучена, считает автор книги. И он решил исправить это.

Ернест Гемінгвей, Старик та море ( Эрнест Хэмингуэй, Старик и море)

Еще одна очень экзистенциальная книга, написанная известным писателем. Это рассказ о старике, который выходит в море ловить рыбу. И сколько же препон на своем жизненном и морском пути он встречает, гоняясь за призрачной гигантской рыбиной. Издание хорошо проиллюстрировано рисунками, которые прекрасно задают тон всей книге.

Емма Андієвська. Вілли над морем (Эмма Андиевская. Виллы над морем)

Море – это не только приключения, торговля и пираты. Море – это романтика. Уже прочтя название этого сборника, на нас повеет чем-то средиземноморским… Автор книги не только пишет стихотворения, она еще и художница. Во время Второй мировой войны она оказалась в Берлине и уже больше никогда не уезжала из Германии. У нее вышло 32 сборника поэзии, она продуктивна, как художница, и даже в оформлении этой книги использованы ее картины.

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