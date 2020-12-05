ДТП в Одессе: на Филатова столкнулись три автомобиля – пострадала женщина (фото)

Сегодня вечером, 5 декабря, в Одессе на улице Академика Филатова возле дома 70/1 столкнулись три автомобиля.

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель Ford Focus двигался по улице Академика Филатова в сторону улицы Ивана и Юрия Лип. Выполняя разворот, он не пропустил автомобили Toyota Celica и Toyota Camry, двигавшихся ему навстречу.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Toyota Celica – ей понадобилась помощь медиков.

Также стало известно, что из-за аварии на улице Академика Филатова образовалась пробка.

Напомним, сегодня утром, 5 декабря, в городе Измаиле Одесской области произошло ДТП с участием автомобиля KIA – машина въехала прямо в двери городской поликлиники.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции