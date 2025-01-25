Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки – ми підготували вам свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій та позитив гарантовані! Читайте та насолоджуйтесь!
В одеській школі вчитель говорить дітям:
— Діти, беріть приклад із Іванова. Він наче й російська, а вчиться непогано.
Одесит показує дачу, яку продає, подружжя:
— Давайте вчинимо наступним чином: ви назвете ціну, за яку хочете придбати будинок, ми від душі посміємося, а потім поговоримо про справу.
В одеській школі директор рознімає забіяків Ізю та Фіму і питає їх:
— Розповідайте! З чого все почалося?
Ізя відповідає:
— Все почалося з того, що Фіма дав мені решту!
У нас є й інші анекдоти:
- Абрам порахував витрати на весілля;
- Що спільного у Нового року та Рози Соломонівни;
- Циля та букет;
- Чому Роза вважає себе міллю.