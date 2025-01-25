Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки – ми підготували вам свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій та позитив гарантовані! Читайте та насолоджуйтесь!

В одеській школі вчитель говорить дітям:

— Діти, беріть приклад із Іванова. Він наче й російська, а вчиться непогано.

Одесит показує дачу, яку продає, подружжя:

— Давайте вчинимо наступним чином: ви назвете ціну, за яку хочете придбати будинок, ми від душі посміємося, а потім поговоримо про справу.

В одеській школі директор рознімає забіяків Ізю та Фіму і питає їх:

— Розповідайте! З чого все почалося?

Ізя відповідає:

— Все почалося з того, що Фіма дав мені решту!

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