Проєкт “Ода стійкості” створено за підтримки волонтерів, які підтримують П’яту штурмову бригаду.

Ця ініціатива об’єднала музикантів з України та Європи для культурної та моральної підтримки наших захисників.

Як кажуть організатори на своїй сторінці в інтернеті, кожен концерт несе символ незламності, віри в перемогу та глибокої вдячності до військових, які щодня боронять нашу землю.

Участь в проєкті візьмуть музиканти з усієї України. Концерти відбудуться у п’яти містах, у тому числі в Одесі. 7 березня Одеський національний філармонічний оркестр проведе концерт в Одеській філармонії.

Музика, яка розповідає про війну

Серія концертів “Ода стійкості” представить нову музику, створену під час війни в Україні. Диригентом та ідейним натхненником проєкту є Сергій Лихоманенко. Він обіймає посаду начальника відділення комунікацій 5-ї окремої штурмової бригади та не з чуток знає, що таке війна. Під його диригуванням кожен твір звучить особливо, передаючи біль, страждання, але, разом з тим і стійкість та мужність нашого народу.

Цей проєкт не лише показує силу української культури, але й об’єднує людей з різних країн через музику.

У програмі будуть як зовсім нові твори, так і відомі українські класичні композиції у новому звучанні. Виступи найкращих українських оркестрів разом із закордонними музикантами показують, що світ підтримує Україну в боротьбі за свободу.

Ця подія – більше ніж просто концерти. Це спосіб поєднати тих, хто воює на фронті, з тими, хто підтримує їх у тилу, через музику, яка розповідає про сьогоднішню Україну.

Організатори зазначають, що так вони прагнуть показати, що українська культура живе і розвивається навіть під час війни. Це допоможе залучити більше міжнародної підтримки для України, привернути увагу до потреб наших військових. А ще – зблизити військових і цивільних через мистецтво.