Их одесских школ эвакуируют детей: что происходит

Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.

Сообщается, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва во всех школах, проводятся проверки и эвакуации, детей отпускают домой.

В департаменте образования и науки сообщают, что на их электронный адрес также поступило сообщение о минировании всех школ в городе.

Для учеников младших классов проводят природоведческие экскурсии, пока их не заберут родители.

От полиции сообщений пока не поступало.