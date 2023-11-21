Их одесских школ эвакуируют детей: что происходит

Сегодня, 21 ноября, поступили сообщения о массовом “минировании” одесских школ. Детей и персонал эвакуируют из зданий.
Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.
Сообщается, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва во всех школах, проводятся проверки и эвакуации, детей отпускают домой.
В департаменте образования и науки сообщают, что на их электронный адрес также поступило сообщение о минировании всех школ в городе.
Для учеников младших классов проводят природоведческие экскурсии, пока их не заберут родители.
От полиции сообщений пока не поступало.