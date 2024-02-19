Золото на чемпіонаті України вибороли одразу дві спортсменки з Одеси

Одеська тенісистка Даяна Ястремська встановила рекорд на престижному турнірі в Австралії Тенісистка з Одеси Даяна Ястремська стала першою українською спортсменкою, яка увійшла до півфіналу Australian Open – 2024 та стала наймолодшою українською тенісисткою в історії у півфіналі турніру Grand Slam. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Спортивний одяг для кожної пригоди Пориньте у світ, де кожен момент – це можливість відкриття оновлених горизонтів і досягнення неймовірних висот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ