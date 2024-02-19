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Золото на чемпіонаті України вибороли одразу дві спортсменки з Одеси

Золото на чемпіонаті України вибороли одразу дві спортсменки з Одеси

Представниці Одеської області Діана Мирошниченко та Ольга Бельченко здобули найвищі нагороди на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні.

Змагання відбулися в Києві в минулий вікенд, 17–18 лютого.

Діана Мирошниченко у стрибках у довжину продемонструвала результат 6.26 метра – свій особистий рекорд. Цей виступ приніс юнці золото. Срібло здобула Вікторія Бондар (Київська область, 5.60 метра), а бронзу отримала Анна Шевченко (Черкаська область, 5.59 метра).

Ольга Бельченко стала володаркою золота у стрибках із жердиною, показавши результат 3.75 метра. Це її особистий рекорд. Варто відзначити, що одеситка випередила найближчу конкурентку, киянку Софію Киничак на 25 см (результат срібного призера 3.50 метра). Бронзу у цій дисципліні здобула Христина Пенська з Києва, яка стрибнула на 3.30 метра.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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