Золото на чемпіонаті України вибороли одразу дві спортсменки з Одеси

Представниці Одеської області Діана Мирошниченко та Ольга Бельченко здобули найвищі нагороди на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні.
Змагання відбулися в Києві в минулий вікенд, 17–18 лютого.
Діана Мирошниченко у стрибках у довжину продемонструвала результат 6.26 метра – свій особистий рекорд. Цей виступ приніс юнці золото. Срібло здобула Вікторія Бондар (Київська область, 5.60 метра), а бронзу отримала Анна Шевченко (Черкаська область, 5.59 метра).
Ольга Бельченко стала володаркою золота у стрибках із жердиною, показавши результат 3.75 метра. Це її особистий рекорд. Варто відзначити, що одеситка випередила найближчу конкурентку, киянку Софію Киничак на 25 см (результат срібного призера 3.50 метра). Бронзу у цій дисципліні здобула Христина Пенська з Києва, яка стрибнула на 3.30 метра.