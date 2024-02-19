Золото на чемпионате Украины завоевали сразу две спортсменки из Одессы

Спортсменка из Одессы завоевала две золотых медали на престижном турнире по стрельбе Одесская спортсменка Кристина Остапенко завоевала две золотые медали на престижном международном турнире «H&N-Cup 2024» по пулевой стрельбе, который проходил в немецком Мюнхене. Это ее первые медали на соревнованиях такого уровня. ПОДРОБНЕЕ

Одесская теннисистка Даяна Ястремская установила рекорд на престижном турнире в Австралии Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская стала первой украинской спортсменкой, вошедшей в полуфинал Australian Open — 2024 и ставшей самой молодой украинской теннисисткой в ​​истории в полуфинале турнира Grand Slam. ПОДРОБНЕЕ