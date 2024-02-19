Золото на чемпионате Украины завоевали сразу две спортсменки из Одессы

Представительницы Одесской области Диана Мирошниченко и Ольга Бельченко завоевали высшие награды на Чемпионате Украины по легкой атлетике среди юниоров в помещении.
Соревнования состоялись в Киеве в минувший уикенд, 17-18 февраля.
Диана Мирошниченко в прыжках в длину продемонстрировала результат 6.26 метра — свой личный рекорд. Это выступление принесло юнке золото. Серебро завоевала Виктория Бондарь (Киевская область, 5.60 метра), а бронзу получила Анна Шевченко (Черкасская область, 5.59 метра).
Ольга Бельченко стала обладательницей золота в прыжках с шестом, показав результат 3.75 метра. Это ее личный рекорд. Стоит отметить, что одесситка опередила ближайшую конкурентку, киевлянку Софию Киничак на 25 см (результат серебряного призера 3.50 метра). Бронзу в этой дисциплине завоевала Кристина Пенская из Киева, которая прыгнула на 3.30 метра.