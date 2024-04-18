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Якої сили магнітна буря буде в четвер 18 квітня

Якої сили магнітна буря буде в четвер 18 квітня

У четвер, 18 квітня, геомагнітне поле перебуватиме на рівні незначної бурі. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів.

Про це повідомляють фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Що робити під час магнітних бур?

Основним рецептом захисту від геомагнітних коливань є здоровий сон і відпочинок.

Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави й алкоголю. Необхідно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити у свій раціон продукти, що розріджують кров: імбир, цибулю, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, то обов’язково зверніться до лікаря, адже за ознаками магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших, більш серйозних, захворювань.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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