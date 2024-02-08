Війна, день 715-й: росія могла застосувати для атаки ракету “Циркон”

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетного та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із РСЗВ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження ворога та 2 складах боєприпасів.

Ситуація в Авдіївці

Російські війська окупували близько 18% території Авдіївки, загарбники проводять штурми в приватному секторі на півночі населеного пункту. Про це повідомили аналітики DeepState.

“Росіяни перейшли залізничний міст і намагаються через приватний сектор пробитися в напрямку автобази і знака на в’їзді в Авдіївку. Водночас відбувається насичення забудови особовим складом противника, який продовжує тиснути”, – йдеться в повідомленні.

Поки що ціною надзусиль бійців 110 ОМБр вдається утримувати східний фас, який практично не зазнає змін.

7 лютого росіяни могли застосувати “гіперзвукову” ракету “Циркон”

Збройні сили РФ могли застосувати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 “Циркон” під час обстрілу Києва вранці 7 лютого. Такого висновку дійшли оглядачі моніторингового Telegram-каналу Monitor, який повідомляє про запуски і траєкторії польоту російських ракет під час атак на Україну.

За їхніми словами, про це свідчать траєкторія польоту ракети, а також деталь на фото, яке з’явилося 7 лютого.

“Ми звернули увагу на нетипову траєкторію однієї ракети під час ранкової ракетної атаки. Вона була запущена з Криму і влучила в районі Києва. Наразі мережею поширюється фото деталі, яка, ймовірно, може відповідати цій ракеті. Попередньо це була перспективна крилата гіперзвукова ракета ЗМ22 “Циркон”, – ідеться в повідомленні.

Вогонь Цирконами зазвичай ведуть із військово-морських кораблів по інших суднах або по прибережних цілях. На думку аналітиків ISW, російським військам, можливо, довелося адаптувати пускові установки ракет Циркон для ударів по цілях, розташованих настільки глибоко всередині країни, як Київ.

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали близько 392380 осіб. За добу втрати окупантів збільшилися на 910 солдатів і офіцерів.

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