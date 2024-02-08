Война, день 715-й: россия могла применить для атаки ракету «Циркон»

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения. В целом враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из РСЗО.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения врага и 2 складам боеприпасов.

Ситуация в Авдеевке

Российские войска оккупировали около 18% территории Авдеевки, захватчики проводят штурмы в частном секторе на севере населенного пункта. Об этом сообщили аналитики DeepState.

«Россияне перешли железнодорожный мост и пытаются через частный сектор пробиться в направлении автобазы и знака на въезде в Авдеевку. В то же время происходит насыщение застройки личным составом противника, который продолжает давить», — говорится в сообщении.

Пока, что ценой сверхусилий бойцов 110 ОМБр удается удерживать восточный фас, который практически не претерпевает изменений.

7 февраля россияне могли применить»гиперзвуковую» ракету «Циркон»

Вооруженные силы рф могли применить противокорабельную гиперзвуковую ракету ЗМ22 «Циркон» во время обстрела Киева утром 7 февраля. К такому выводу пришли обозреватели мониторингового Telegram-канала Monitor, который сообщает о запусках и траекториях полета российских ракет при атаках на Украину.

По их словам, об этом свидетельствуют траектория полета ракеты, а также деталь на фото, которое появилось 7 февраля.

«Мы обратили внимание на нетипичную траекторию одной ракеты во время утренней ракетной атаки. Она была запущена из Крыма и попала в районе Киева. Сейчас по сети распространяется фото детали, которая вероятно может соответствовать данной ракете. Предварительно это была перспективная крылатая гиперзвуковая ракета ЗМ22 «Циркон», — говорится в сообщении.

Огонь Цирконами обычно ведут с военно-морских кораблей по другим судам или по прибрежным целям. По мнению аналитиков ISW, российским войскам, возможно, пришлось адаптировать пусковые установки ракет Циркон для ударов по целям, расположенным настолько глубоко внутри страны, как Киев.

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили около 392380 человек. За сутки потери оккупантов увеличились на 910 солдат и офицеров.

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