Наша ППО збила 107 ворожих БПЛА

У ніч на 28 лютого 2025 року противник атакував Україну 208-ма ударними безпілотниками, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

На ранок підтверджено збиття 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

97 ворожих безпілотників-імітаторів локально втрачено (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

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Україна знайшла протидію російським КАБам

Про це пише російський військовий авіаційний паблік Fighterbomber.

За його даними, УМПК (уніфікований модуль планування і корекції) більше «не потрапляють», тому що ЗСУ навчилися збивати їхню супутникову корекцію за допомогою РЕБ, якими «утикана» вся лінія фронту.

«Усі системи супутникової корекції офіційно покинули чат», – заявляє Fighterbomber.

Тому ефективно влучати вони зараз можуть тільки по великих цілях у тилу, на кшталт «заводів, фабрик, міст». Телеграм-канал пише, що тепер влучити в менш масштабну ціль можна лише, випускаючи на неї не одну, а кілька бомб.

Також він пише, що через вдосконалення радіоелеткронних засобів поступово нівелюється ефективність дронів, керованих радіозв’язком, в обох воюючих армій. І майбутнє загалом за системами, які мають вбудовані механізми самонаведення, не пов’язані із супутниками.

Зазначимо, що така робота вже йде повним ходом з обох сторін. Спершу РФ, а потім Україна стали використовувати на лінії фронту дрони на оптоволоконних кабелях, які не збиваються РЕБом.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу, минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Луч, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звіряче, Котлине, Вдале, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 16 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке.

Ворог просунувся біля Бурлацького і Привольного Волноваського району Донецької області та Свердликового в Суджанському районі Курської області РФ, йдеться в ранковому повідомленні DeepState.

Російські війська перейшли кордон з Україною в Сумській області та ведуть бої в селі Новеньке. Про це свідчить карта військового пабліка Deep State.

Про те, що росіяни прорвалися через кордон з боку нещодавно взятого Свердліково, вже кілька днів пишуть російські пабліки.

За їхніми даними, мета РФ – ускладнити постачання угруповання ЗСУ в Суджі, наближаючись до траси Р200, що веде із Сум, з боку Новенького і Басівки.

Втрати ворога на ранок 28 лютого 2025 року

26 лютого Повітряні Сили України успішно завдали удару по пункту управління БпЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських загарбників у н.п. Нестерянка Запорізької області.

Даний військовий об’єкт використовувався противником для управління, зберігання та обслуговування БпЛА сс рф, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один район зосередження особового складу, два засоби ППО противника і три ворожі артилерійські системи.

Втрати російських загарбників за добу – 1060 окупантів.

Втрати ворожої техніки за добу: