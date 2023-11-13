У деяких одеситів майже до півночі не буде світла

У зв’язку із плановими роботами ДТЕК у понеділок, 13 листопада, на деяких вулицях Одеси не буде світла. Енергетики оприлюднили адреси відключення.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00
- Мечникова, 2-74,
- Розкидайлівська.
Роботи до 19.00
- Коблевська, 1-20,
- Князівська, 2-17,
- Ольгієвська, 16-27,
- Старопортофранківська, 5-30,
- пров. Манежний, 4,
- Новосельського, 1-32,
- Пастера, 1/2,3,4.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Ак.Філатова, 4-12.
Роботи до 16.00
- Бернардацці, 8,12/7,12б,14/16,
- Новоберегова, 4-96,
- пров. Червоних Зір, 4-14.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00
- Кап.Кузнєцова, 103-114,
- Кримська, 63.
Роботи до 23.00
- Заболотного, 57-67,
- С.Палія, 93,
- Марсельська, 32-36.