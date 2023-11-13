Новини Одеси та Одеської області

У деяких одеситів майже до півночі не буде світла

У деяких одеситів майже до півночі не буде світла

У зв’язку із плановими роботами ДТЕК у понеділок, 13 листопада, на деяких вулицях Одеси не буде світла. Енергетики оприлюднили адреси відключення.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Мечникова, 2-74,
  • Розкидайлівська.

Роботи до 19.00

  • Коблевська, 1-20,
  • Князівська, 2-17,
  • Ольгієвська, 16-27,
  • Старопортофранківська, 5-30,
  • пров. Манежний, 4,
  • Новосельського, 1-32,
  • Пастера, 1/2,3,4.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Ак.Філатова, 4-12.

Роботи до 16.00

  • Бернардацці, 8,12/7,12б,14/16,
  • Новоберегова, 4-96,
  • пров. Червоних Зір, 4-14.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Кап.Кузнєцова, 103-114,
  • Кримська, 63.

Роботи до 23.00

  • Заболотного, 57-67,
  • С.Палія, 93,
  • Марсельська, 32-36.
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