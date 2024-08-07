Трансгендер з Одеси хоче відсудити в держави 1 мільйон моральної шкоди

Про це повідомили в громадській організації “Прожектор”, представник якої Віталій Матвєєв захищав права Марії Вініченко.

Трансжінка просить стягнути з держави за рахунок держбюджету України відшкодування моральної шкоди, заподіяної незаконними діями органів досудового розслідування та прокуратури, у розмірі 1 мільйон гривень. Справу розглядає Малиновський районний суд Одеси.

Справа Марії тягнеться вже 50 місяців. У 2019 році співробітники поліції провели силове захоплення, накинулися на неї, скрутили, немов вона небезпечний злочинець, і тільки потім висунули звинувачення в поширенні порнографічних фотографій і публікації своїх оголених фото на спеціальному сайті знайомств. Марія запевняє, що на картинці не її статевий орган, і підозрює, що його “прималювали” за допомогою Photoshop.

Завершився розгляд справи у травні 2023 року, коли суддя Малиновського районного суду міста Одеса Олександр Гарський ухвалив рішення про закриття провадження, а саму Марію виправдав.

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Після завершення процесу одеситка наважилася подати позов до суду для відшкодування шкоди, яку їй було заподіяно під час слідства.

“П’ять років тому слідчі передали справу до суду без доказової бази – і весь час вона була змушена доводити невинність і захищати свої права від незаконного обвинувачення. Десятки судових засідань супроводжувалися емоційними переживаннями, які призводили до безсонних ночей і нервового виснаження трансжінки. У найскладніші моменти Марія працювала з психологом проєкту Human Rights Clinic Юлією Арсієнко, щоб остаточно не зламатися на тернистому шляху обстоювання справедливості”, – зазначили в ГО “Прожектор”.

Адвокат Віталій Матвєєв наголосив, що під час кримінального переслідування Марія Вініченко зазнала нахабного втручання у своє особисте та сімейне життя. Поліцейські жорстоко поводилися з нею під час затримання.

Через цю справу одеситка втратила роботу, а сусіди стали засуджувати її і навіть цькувати. Сам судовий процес почав займати дедалі більше часу, через що вона рідше проводила час із сім’єю та друзями, що спричиняло в неї соціальний дискомфорт.

За словами самої жінки, кримінальне переслідування унеможливлювало її виїзд в інші країни для духовного збагачення, що принижувало її гідність.

На 16 жовтня 2024 року Малиновський районний суд Одеси призначив підготовче засідання у справі про відшкодування збитків.