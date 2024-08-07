Трансгендер из Одессы хочет отсудить у государства 1 миллион морального ущерба

Об этом сообщили в общественной организации «Прожектор», представитель которой Виталий Матвеев защищал права Марии Винниченко.

Трансженщина просит взыскать с государства за счет госбюджета Украины возмещение морального вреда, причиненного незаконными действиями органов досудебного расследования и прокуратуры, в размере 1 миллион гривен. Дело рассматривает Малиновский районный суд Одессы.

Дело Марии тянется уже 50 месяцев. В 2019 году сотрудники полиции провели силовой захват, набросились на нее, скрутили, словно она опасный преступник, и только потом предъявили обвинение в распространении порнографических фотографий и публикации своих обнаженных фото на специальном сайте знакомств. Мария уверяет, что на картинке не ее половой орган, и подозревает, что его «пририсовали» с помощью Photoshop.

Завершилось рассмотрение дела в мае 2023 года, когда судья Малиновского районного суда города Одесса Александр Гарский принял решение о закрытии производства, а саму Марию оправдал.

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После завершения процесса одесситка решилась подать иск в суд для возмещения вреда, который ей был причинен в ходе следствия.

«Пять лет назад следователи передали дело в суд без доказательной базы — и все время она была вынуждена доказывать невиновность и защищать свои права от незаконного обвинения. Десятки судебных заседаний сопровождались эмоциональными переживаниями, которые приводили к бессонным ночам и нервному истощению трансженщины. В самые сложные моменты Мария работала с психологом проекта Human Rights Clinic Юлией Арсиенко, чтобы окончательно не сломаться на тернистом пути отстаивания справедливости», — отметили в ОО «Прожектор».

Адвокат Виталий Матвеев отметил, что во время уголовного преследования Мария Винниченко подверглась наглому вмешательству в свою личную и семейную жизнь. Полицейские жестоко обращались с ней во время задержания.

Из-за этого дела одесситка потеряла работу, а соседи стали осуждать ее и даже травить. Сам судебный процесс начал занимать все больше времени, из-за чего она реже проводила время с семьей и друзьями, что вызывало у нее социальный дискомфорт.

По словам самой женщины, уголовное преследование делало невозможным ее выезд в другие страны для духовного обогащения, что унижало ее достоинство.

На 16 октября 2024 года Малиновский районный суд Одессы назначил подготовительное заседание по делу о возмещении ущерба.