Температура морської води в Одесі сьогодні, 8 серпня: бадьорить

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води в Одесі становить 18-19°С. Для багатьох така температура води цілком прийнятна і комфортна.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Одесі істотних опадів не очікується, повітря вдень прогріється до 27-29°С.

Спеціалізований ресурс Seatemperature наводить такі дані про температуру води в курортних місцях Одеської області на 8 серпня: