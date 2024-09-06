Температура морської води в Одесі сьогодні, 6 вересня: поступово знижується

Морська вода біля узбережжя Одеси залишається досить теплою і комфортною для купання. Але погода сьогодні не пляжна – синоптики знову оголосили штормове попередження, очікується дощ із грозою.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 6 вересня, температура морської води біля одеського узбережжя становитиме 21-22°C.
А за даними ресурсу Seatemperature, Чорне море біля Одеси прогріється до 23.7°C.
Незважаючи на те, що морська вода все ще тепла, фахівці не рекомендують купатися в морі після рясних дощів, оскільки в прибережній зоні підвищується концентрація шкідливих речовин і мікрофлори.
Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні: