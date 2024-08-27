Температура морської води в Одесі сьогодні, 27 серпня: чи буде комфортно

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у вівторок, 27 серпня, температура морської води біля берегів Одеси, як і вдень раніше, обіцяє бути не нижчою за 24-25°С.

Аналогічні дані наводить і ресурс Seatemperature, згідно з якими Чорне море поблизу Одеси прогріється до 25°С. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день.

Таблиця з поточними температурними даними і тенденціями загалом у деяких містах регіону: