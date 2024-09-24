Температура морської води в Одесі сьогодні, 24 вересня: бадьорить

Незважаючи на те, що до кінця першого місяця осені залишається трохи більше тижня, погода в Одесі та області залишається досить теплою, і море, відповідно, продовжує радувати любителів «оксамитового сезону».

Українська фауна нині переживає безліч викликів. Війну, кліматичні зміни та агресивну діяльність людей. У цьому інтерв’ю ми поговоримо з Іваном Русєвим, науковцем та біологом, про те в якому стані наша екосистема зараз. Чи може війна нести не лише негативні наслідки, а й певні позитивні зміни для природи? Які виклики стоять перед китоподібними в Чорному морі, і що потрібно зробити, щоб зберегти їхні популяції? Також Іван Русєв поділився своїми спостереженнями, науковими даними та планами на майбутнє в умовах екологічної кризи. Повну розмову можна подивитися на нашому YouTube каналі.

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