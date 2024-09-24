Температура морської води в Одесі сьогодні, 24 вересня: бадьорить

Морська вода біля узбережжя Одеси почала остигати, але все ще залишається прийнятною для купання. Погода для пляжного відпочинку сьогодні сприятлива: вдень в Одесі буде тепло і сухо.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у вівторок, 24 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 18-19°C.
Водночас ресурс Seatemperature інформує, що Чорне море біля одеського узбережжя сьогодні прогріється до 20,8°C.
Вода прохолодна і бадьорить, але для багатьох людей вона вже досить комфортна для купання. Загалом така температура вважається нормальною, але якщо у вас порушений кровообіг, вода все одно може здатися прохолодною.
Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні: