Температура морської води в Одесі сьогодні, 23 серпня: стала теплішою

Продовжуємо насолоджуватися літнім теплом і пляжним відпочинком. «Одесская жизнь» розповідає, якою буде температура води в Чорному морі та водоймах Одеської області сьогодні, 23 серпня.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля одеського узбережжя буде 24-25°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день.
Зі свого боку спеціалізований ресурс seatemperature повідомляє, що Чорне море біля берегів Одеси прогрілося до 25.3°C.
Температура води в курортних місцях Одеської області: