Температура морської води в Одесі сьогодні, 10 жовтня: освіжаюча

Температура морської води в Одесі сьогодні, 9 жовтня: бадьорить Осінь уже вступає у свої права, температура повітря поступово знижується. При цьому морська вода біля узбережжя Одеси поки що не охолола і цілком підходить деяким любителям морських ванн. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Температура води в Одесі сьогодні, 6 жовтня: із морем можна починати прощатися? За прогнозами синоптиків, погода в Одесі вже починає потроху псуватися. Так, сьогодні вдень можливий помірний дощ. І, можливо, вже не кожен зважиться відвідувати пляж для прийняття морських ванн. Але все ж таки є любителі і прохолодного осіннього моря. Якою ж обіцяє бути сьогодні морська вода? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ