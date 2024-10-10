Температура морської води в Одесі сьогодні, 10 жовтня: освіжаюча

На десятий день жовтня в нашому регіоні зберігається тепла погода, яка дає змогу насолоджуватися пляжним відпочинком. Розповідаємо, якою сьогодні буде вода в Чорному морі біля узбережжя Одеси.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у четвер, 10 жовтня 2024 року, температура Чорного моря біля берегів Одеси становитиме 19-20°С.
Спеціалізований ресурс Seatemperature наводить аналогічні дані: сьогодні море в Одесі прогріється до 19,6°C. Вода прохолодна і бадьорить, але для багатьох людей вона ще досить комфортна для купання. Загалом така температура вважається нормальною, але якщо у вас порушений кровообіг, вода все одно може здатися прохолодною.
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Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні: