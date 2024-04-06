Свята 6 квітня: День ходіння по вогню, бою подушками та інші події

Свята та події 6 квітня

Міжнародний день ходіння по вогню

Цей день відзначає давню практику, яка символізує очищення та особисту перевірку мужності. Він надихає людей долати власні страхи та вірити у внутрішню силу, що допомагає перетворювати виклики на можливості.

Міжнародний день асексуальності

Цей день підвищує обізнаність про асексуальність як легітимну орієнтацію та підтримує право кожної людини на визнання та повагу до її сексуальної ідентичності, незалежно від її бажань чи відсутності таких.

День людей із синдромом Борінга-Опіца

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про рідкісний генетичний розлад, що впливає на розвиток та здоров’я. Він підкреслює важливість підтримки та ресурсів для тих, хто живе з цим синдромом, та їхніх сімей.

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

Цей день визнає роль спорту як потужного інструменту для просування миру, згуртованості та сталого розвитку. Він закликає до використання спортивних заходів для зміцнення соціальних зв’язків та сприяння культурі миру.

Всесвітній день настільного тенісу

Цей день відзначає один з найпопулярніших видів спорту у світі, який об’єднує людей різного віку та здібностей. Він підкреслює важливість фізичної активності та спортивного духу через гру, доступну для всіх.

Міжнародний день бою подушками

Цей день пропонує веселу та безпечну можливість для вираження енергії та гри, нагадуючи про радість дитинства. Він заохочує до творчості та гри, які можуть бути як забавними, так і звільняючими.

Іменини 6 квітня

6 квітня іменини святкують: Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.

Хто з відомих людей народився 6 квітня

У цей день народилися:

1965 рік: Едуард Драч, відомий український музикант, який здобув визнання як бард і бандурист, став лауреатом «Червоної Рути» у 1989 році.

1970 рік: Ірина Білик, яка заслужила славу як талановита співачка та автор пісень, народилася в Україні.

1973 рік: Олександр Сидоренко, більш відомий як «Фоззі», став ключовою фігурою в українській музичній сцені як MC і DJ гурту «Танок на Майдані Конґо».

Пам’ятні дати 6 квітня