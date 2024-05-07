Сто літрів курбана та майже центнер плову: як відзначала День святого Георгія Ренійська громада

– Щороку ми широко святкуємо храмове свято та влаштовуємо велику трапезу, – розповідає підприємець із Рені, парафіянин міської Свято-Георгіївської церкви Павло Стогнієнко. – Цього року із двох баранчиків зварили 100-літровий казан курбана. Цю страву за болгарським рецептом приготував наш художник Сергій Костов. А я з благословення настоятеля храму отця Ігоря зварив 90-літровий казан плову. Незважаючи на таку велику кількість, він вийшов розсипчастим і дуже смачним. З’їли все! А ввечері я побував у гостях у мешканців Долинського та взяв участь у благодійному концерті.

Про те, як відбувалося храмове свято у селі Долинське, «Одеське життя» розповість пізніше у відеосюжеті.