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Сто літрів курбана та майже центнер плову: як відзначала День святого Георгія Ренійська громада

Сто літрів курбана та майже центнер плову: як відзначала День святого Георгія Ренійська громада

У Ренійській громаді дві церкви носять ім’я святого Георгія Побідоносця. Це церква в селі Долинська та невелика культова споруда на міському старому цвинтарі. До речі, це єдина церква у місті Рені, яка ніколи не закривалася – тут точилися богослужіння навіть у роки войовничого атеїзму.

– Щороку ми широко святкуємо храмове свято та влаштовуємо велику трапезу, – розповідає підприємець із Рені, парафіянин міської Свято-Георгіївської церкви Павло Стогнієнко. – Цього року із двох баранчиків зварили 100-літровий казан курбана. Цю страву за болгарським рецептом приготував наш художник Сергій Костов. А я з благословення настоятеля храму отця Ігоря зварив 90-літровий казан плову. Незважаючи на таку велику кількість, він вийшов розсипчастим і дуже смачним. З’їли все! А ввечері я побував у гостях у мешканців Долинського та взяв участь у благодійному концерті.

Благодійний концерт

Павло Стогнієнко заспівав на благодійному концерті

Про те, як відбувалося храмове свято у селі Долинське, «Одеське життя» розповість пізніше у відеосюжеті.

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФІЛЬ
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