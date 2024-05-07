Сто литров курбана и почти центнер плова: как отмечала День святого Георгия Ренийская громада

– Ежегодно мы широко празднуем храмовый праздник и устраиваем большую трапезу, – рассказывает предприниматель из Рени, прихожанин городской Свято-Георгиевской церкви Павел Стогниенко. – В этом году из двух барашков сварили 100-литровый казан курбана. Это блюдо по болгарскому рецепту приготовил наш художник Сергей Костов. А я по благословению настоятеля храма отца Игоря сварил 90-литровый казан плова. Несмотря на такое большое количество, он получился рассыпчатый и очень вкусный. Съели все! А вечером я побывал в гостях у жителей Долинского и принял участие в благотворительном концерте.

О том, как проходил храмовый праздник в селе Долинское, «Одесская жизнь» расскажет позже в видеосюжете.