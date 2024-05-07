Новости Одессы и Одесской области

Сто литров курбана и почти центнер плова: как отмечала День святого Георгия Ренийская громада

Сто литров курбана и почти центнер плова: как отмечала День святого Георгия Ренийская громада

В Ренийской громаде две церкви носят имя святого Георгия Победоносца. Это церковь в селе Долинское и небольшое культовое сооружение на городском старом кладбище. К слову, это единственная церковь в городе Рени, которая никогда не закрывалась – здесь шли богослужения даже в годы воинствующего атеизма.

– Ежегодно мы широко празднуем храмовый праздник и устраиваем большую трапезу, – рассказывает предприниматель из Рени, прихожанин городской Свято-Георгиевской церкви Павел Стогниенко. – В этом году из двух барашков сварили 100-литровый казан курбана. Это блюдо по болгарскому рецепту приготовил наш художник Сергей Костов. А я по благословению настоятеля храма отца Игоря сварил 90-литровый казан плова. Несмотря на такое большое количество, он получился рассыпчатый и очень вкусный. Съели все! А вечером я побывал в гостях у жителей Долинского и принял участие в благотворительном концерте.

Благотворительный концерт

Павел Стогниенко спел на благотворительном концерте

О том, как проходил храмовый праздник в селе Долинское, «Одесская жизнь» расскажет позже в видеосюжете.

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ
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