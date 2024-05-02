Прогноз синоптиків на 3 травня: тепло та вітряно

Завтра, у п’ятницю, 3 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. День обіцяє буди теплим, але трохи вітряним.
Прогноз погоди в Одесі на 3 травня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-14°C, вдень 20-22°C.
Температура морської води 14-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 3 травня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°C, вдень 20-25°C.
На автошляхах області видимість добра.