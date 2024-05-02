Прогноз синоптиков на 3 мая: тепло и ветрено

Завтра, в пятницу, 3 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Прогноз погоды в Одессе на 3 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-14°C, днем 20-22°C.
Температура морской воды 14-15°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°C, днем 20-25°C.
На автодорогах области видимость хорошая.