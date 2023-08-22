Погода в Одесі: спека не відступає

Аномальна спека, яка встановилася в Одеському регіоні кілька днів тому, схоже, поки що не має наміру відступати: принаймні прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на середу, 23 серпня 2023 року, поки що невтішний.
Прогноз погоди в Одесі 23 серпня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.
Температура морської води 26-27°С.
Прогноз погоди на Одещині 23 серпня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень 29-34°С.
На автошляхах області видимість добра.