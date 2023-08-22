Погода в Одесі: спека не відступає

Прогноз погоди в Одесі на 22 серпня: спека триває Аномальна спека, яка встановилася в Одеському регіоні кілька днів тому, схоже, поки що не має наміру відступати: принаймні прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на вівторок, 22 серпня 2023 року, дуже невтішний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прогноз погоди в Одесі 21 серпня: набираємось терпіння Аномальна спека, яка встановилася в Одеському регіоні кілька днів тому, схоже, поки що не має наміру відступати: принаймні прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на понеділок, 21 серпня 2023 року, дуже невтішний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 20 серпня: чи спаде спека? За прогнозом синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтрашній недільний день, 20 серпня 2023 року, обіцяє бути таким же сухим та спекотним, як сьогоднішній. Аномально спекотні дні поки що не припиняються. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ