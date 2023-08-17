Погода в Одесі на 18 серпня: коли спаде спека?

У п’ятницю, 18 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області синоптики обіцяють, що аномальна спека буде триматися й надалі – стовпчики термометрів вдень сягнуть до 35 градусів тепла – прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 18 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.
Температура морської води 24-25°С.
Прогноз погоди на Одещині на 18 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень 30-35°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової