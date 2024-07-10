Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 10 липня

У середу, 10 липня, в Одесі через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси відключень.
Центральний РЕМ
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Роботи до 19:00:
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 25-74,
- Олексія Косяченко, 2-54,
- Святослава Ріхтера, 33-130,
- Тетяни Тесс, 3-43б,
- пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 34-116,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Квітнева, 20-33/1,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Сільська, 29-44, Туристська, 7а-46,
- Ближні млини (Кондренка), 97, 97а, 99,
- Малішевського (Гастелло), 9-167,
- Клименко, 25, 33в,
- Гранатна, 28-54,
- Дубова, 1-31,
- Профспілкова, 2-34/1,
- Пшенична, 7-24,
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- пров. 3-й Кипарисний, 1-4,
- пров. Джутовий, 1-10а,
- пров. Конструкторський, 1-11,
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1-12,
- пров. Радіальний, 1-12,
- Центральний Аеропорт, 1-23,
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Південний РЕМ
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