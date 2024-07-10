Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 10 липня

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 10 липня

У середу, 10 липня, в Одесі через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси відключень.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Путьова, 44-48,
  • Разіна, 66-70.

Роботи до 19:00:

  • Квіткова, 1-21,
  • Кордонна, 25-74,
  • Олексія Косяченко, 2-54,
  • Святослава Ріхтера, 33-130,
  • Тетяни Тесс, 3-43б,
  • пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 34-116,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Сільська, 29-44, Туристська, 7а-46,
  • Ближні млини (Кондренка), 97, 97а, 99,
  • Малішевського (Гастелло), 9-167,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Гранатна, 28-54,
  • Дубова, 1-31,
  • Профспілкова, 2-34/1,
  • Пшенична, 7-24,
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
  • пров. 1-й Кипарисний, 2, 4,
  • пров. 3-й Кипарисний, 1-4,
  • пров. Джутовий, 1-10а,
  • пров. Конструкторський, 1-11,
  • Литавровий  провулок (пров. Москвіна), 1-12,
  • пров. Радіальний, 1-12,
  • Центральний Аеропорт, 1-23,
  • Сільська, 29-44.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Краснова, 8,
  • Люстдорфська дорога, 29, 29а, 29б.

 

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