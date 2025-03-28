Медзаклад отримав ультразвукове обладнання для ендоскопічної візуалізації, безтіньові операційні світильники, хірургічні столи з додатковими аксесуарами, а також обладнання для лапароскопічних операцій. Нові технології дозволять лікарям виконувати широкий спектр ендоскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань.

Такі методи є менш травматичними для пацієнтів, знижують ризик післяопераційних ускладнень і сприяють швидкому відновленню. У лікарні медична допомога надається в рамках державної програми медичних гарантій за угодами з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

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