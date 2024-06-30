Майку Тайсону 58 років: коротка біографія легенди боксу

Початок кар’єри та перші успіхи

Майк Тайсон народився в Нью-Йорку і став одним із найбільш упізнаваних боксерів у світі. За свою кар’єру він встановив безліч рекордів, які не побиті донині. Наприклад, Тайсон у 20 років отримав звання наймолодшого чемпіона світу у важкій вазі, а також є першим і єдиним поки що абсолютним чемпіоном, який завоював три основні титули послідовно один за одним.

Судимості та проблеми із законом

У боксера є три судимості. У 1992 році його засудили до шести років в’язниці за зґвалтування, у 1998 році — до 3,5 місяців за побиття людей, які зіткнулися з його машиною, а у 2008 році його заарештували на добу за водіння автомобіля в стані наркотичного сп’яніння. У юному віці також відбував покарання в дитячих колоніях.

Роботи в кіно та інші проєкти

Крім боксу, Майк відомий роботами в кіно. Він брав участь у написанні сценарію до автобіографічного фільму «Тайсон», знявся в документальних стрічках «По той бік слави» і «Майк Тайсон» та у фільмі «Іп Ман 3». Прізвисько — «Залізний Майк».

Повернення і новий етап життя

Незважаючи на всі складнощі та труднощі, Тайсон знайшов у собі сили повернутися на ринг і продовжити кар’єру. Сьогодні він бере активну участь у різних проєктах, включно зі своїм подкастом і роботою над новими фільмами, продовжуючи дивувати й надихати своїх шанувальників по всьому світу.