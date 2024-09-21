Магнітні бурі: якою буде геомагнітна обстановка у суботу, 21 вересня

Сьогодні сонячна активність трохи зросте, очікується слабка магнітна буря, яка може вплинути на метеозалежних людей.
Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 21 вересня, очікується невелика буря з К-індексом 4 (жовтий рівень).
Магнітна буря – це енергетичні викиди, що виникають унаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і призводять до підвищення геомагнітної активності на Землі внаслідок впливу сонячної енергії.
Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що визначається спалахами на Сонці. Невеликі магнітні коливання зазвичай майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом вище 4 вже відчуваються.
На жаль, для метеозалежних людей магнітні бурі можуть обернутися неприємними симптомами, такими як:
- головний біль;
- підвищена втома або слабкість;
- підвищена тривожність;
- проблеми зі сном – безсоння або поганий сон;
- зниження концентрації;
- підвищення артеріального тиску у людей із серцево-судинними захворюваннями.
Хоча не всі відчувають ці симптоми, магнітні бурі можуть впливати на людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі.
Нагадаємо, під час магнітної бурі не можна:
- зловживати алкоголем, кавою, енергетичними напоями;
- їсти жирну, смажену, гостру їжу, пити газовані напої;
- перенапружуватися;
- нервувати, брати участь у конфліктах.
Якщо самопочуття під час бурі сильно погіршилося, рекомендується відвідати лікаря. Займатися самолікуванням не варто.