Магнітні бурі: якою буде геомагнітна обстановка у суботу, 21 вересня

Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 21 вересня, очікується невелика буря з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Магнітна буря – це енергетичні викиди, що виникають унаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і призводять до підвищення геомагнітної активності на Землі внаслідок впливу сонячної енергії.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що визначається спалахами на Сонці. Невеликі магнітні коливання зазвичай майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом вище 4 вже відчуваються.

На жаль, для метеозалежних людей магнітні бурі можуть обернутися неприємними симптомами, такими як:

головний біль;

підвищена втома або слабкість;

підвищена тривожність;

проблеми зі сном – безсоння або поганий сон;

зниження концентрації;

підвищення артеріального тиску у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Хоча не всі відчувають ці симптоми, магнітні бурі можуть впливати на людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі.

Нагадаємо, під час магнітної бурі не можна:

зловживати алкоголем, кавою, енергетичними напоями;

їсти жирну, смажену, гостру їжу, пити газовані напої;

перенапружуватися;

нервувати, брати участь у конфліктах.

Якщо самопочуття під час бурі сильно погіршилося, рекомендується відвідати лікаря. Займатися самолікуванням не варто.