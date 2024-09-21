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Магнітні бурі: якою буде геомагнітна обстановка у суботу, 21 вересня

Магнітні бурі: якою буде геомагнітна обстановка у суботу, 21 вересня

Сьогодні сонячна активність трохи зросте, очікується слабка магнітна буря, яка може вплинути на метеозалежних людей.

Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 21 вересня, очікується невелика буря з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Магнітна буря – це енергетичні викиди, що виникають унаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і призводять до підвищення геомагнітної активності на Землі внаслідок впливу сонячної енергії.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що визначається спалахами на Сонці. Невеликі магнітні коливання зазвичай майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом вище 4 вже відчуваються.

На жаль, для метеозалежних людей магнітні бурі можуть обернутися неприємними симптомами, такими як:

  • головний біль;
  • підвищена втома або слабкість;
  • підвищена тривожність;
  • проблеми зі сном – безсоння або поганий сон;
  • зниження концентрації;
  • підвищення артеріального тиску у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Хоча не всі відчувають ці симптоми, магнітні бурі можуть впливати на людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі.

Нагадаємо, під час магнітної бурі не можна:

  • зловживати алкоголем, кавою, енергетичними напоями;
  • їсти жирну, смажену, гостру їжу, пити газовані напої;
  • перенапружуватися;
  • нервувати, брати участь у конфліктах.

Якщо самопочуття під час бурі сильно погіршилося, рекомендується відвідати лікаря. Займатися самолікуванням не варто.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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