Магнітні бурі: яким буде самопочуття 11 квітня

Досить потужна магнітна буря ймовірна з 19 по 22 квітня. Активність Сонця в ці дні буде поступово зростати.

Водночас важливо пам’ятати, що прогноз геомагнітної активності на такий тривалий термін може бути неточним і з часом змінитися. І тому важливо стежити за щоденними прогнозами.

Магнітна (геомагнітна) буря – порушення магнітосфери планети, що виникає внаслідок посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль. Зазвичай подібні коливання минають для людини непомітно, проте сильні спалахи можуть спричинити погіршення самопочуття і навіть порушити роботу певних систем.

Найбільш схильні до впливу геомагнітних збурень метеозалежні люди, а також ті, у кого спостерігаються серцево-судинні захворювання, підвищений тиск або емоційна нестійкість. Такі люди можуть відчувати головний біль і навіть мігрень, сильну слабкість, стомлюваність, можуть виникнути проблеми зі сном.

Проте серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість. У більшості людей бурі проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатися, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини і повноцінно відпочивати.