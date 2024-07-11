Магнітні бурі: що чекає на метеозалежних людей у четвер, 11 липня

Магнітні бурі: що чекає на метеозалежних людей у четвер, 11 липня

На Сонці сталося кілька потужних викидів, що спровокувало магнітні бурі на Землі. За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у четвер, 11 липня, магнітосфера буде неспокійною.

У четвер, 11 липня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі.

Магнітними бурями називають різкі зміни у магнітному полі Землі, викликані підвищеною сонячною активністю. Коли на Сонці відбуваються спалахи, у космічний простір викидається величезна кількість заряджених частинок. Ці частки досягають Землі та взаємодіють з її магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексу – від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У дні магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати погіршення сну або настрої, а також головний біль, запаморочення, підвищення або зниження артеріального тиску, погіршення сну. Можуть загостритись хронічні захворювання. У той же час більшість людей не мають жодних негативних ефектів.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатись, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини та повноцінно відпочивати.

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