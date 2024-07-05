Магнітні бурі: як пережити космічний шторм 5 липня

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі виникають за підвищеної сонячної активності. Сонячна активність – це коливання сонячного вітру, потоку іонізованих частинок, що походять від Сонця. Під час спалаху на Сонці виділяється велика кількість енергії, що пришвидшує сонячний вітер. Це призводить до посилення магнітного поля Землі, що може призвести до магнітної бурі.

Як відчуваються магнітні бурі?

Магнітні бурі можуть спричинити широкий спектр симптомів, включаючи:

Головний біль.

Нудота.

Біль у м’язах та суглобах.

Погіршення сну.

Втома.

Роздратування.

Тривожність.

У деяких людей магнітні бурі можуть навіть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як:

Серцеві аритмії.

Інфаркт міокарда.

Інсульт.

Епілептичні напади.

До впливу магнітних бур найбільш схильні люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та люди похилого віку.

Як захиститися від магнітних бур і що пити коли магнітні бурі

На жаль, повністю захиститись від магнітних бур неможливо. Однак є кілька способів, які можуть допомогти зменшити їх вплив на ваше здоров’я: