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Магнітні бурі в суботу 20 квітня: як подолати негативні наслідки

Магнітні бурі в суботу 20 квітня: як подолати негативні наслідки

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у суботу, 20 квітня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей, які можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння. Також можливі порушення сну та інші проблеми зі здоров’ям.

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Остання магнітна буря цього місяця можлива 29-30 квітня. Але, за прогнозами, вона буде набагато слабшою.

Що робити під час геомагнітних збурень

Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують:

  • не допускайте зневоднення. Це може порушити електролітний баланс в організмі, що може негативно позначитися на серці й судинах, і без того вразливих у період магнітних бур;
  • виключіть інтенсивне фізичне навантаження, оскільки магнітні бурі можуть призводити до виснаження енергетичних ресурсів людини і спричиняти підвищену стомлюваність;
  • не приймайте непотрібних медикаментів, особливо без попередньої консультації з лікарем. Це може знизити ризик негативних взаємодій і побічних ефектів;
  • не рекомендується переїдати або недоїдати. Харчування має бути багатим на вітаміни та мінерали, особливо на вітамін С і магній, які можуть допомогти впоратися з негативними ефектами погодних коливань;
  • обмежте вживання кофеїну та алкоголю, а також куріння тютюну. У період магнітної бурі це може подвійно негативно позначитися на серцево-судинній системі та загальному самопочутті;
  • уникайте нестачі сну. Повноцінний сон щонайменше 7 годин на добу необхідний для відновлення сил та енергії організму. За геомагнітної активності нестача сну може призвести до виснаження, слабкості та головного болю.
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