Магнітні бурі 5 травня: на Землю насувається потужний шторм

Який прогноз магнітних бур на травень

Як ми вже повідомляли, травень розпочався зі складного для метеозалежних людей періоду. І напередодні вчені зареєстрували сильний викид на Сонце,

Таким чином сьогодні, 5 травня, Землю охопить геомагнітний шторм з інтенсивністю до 5 балів. Він може тривати щонайменше до ранку вівторка, 7 травня.

Раніше спеціалісти Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України обіцяли сьогодні окремі збурені періоди, але, як бачимо, часом Сонце буває непередбачуваним.

Дні підвищеної геомагнітної активності можливі в період з 11 по 17 травня. Ця буря може спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних людей, а також призвести до порушення роботи деяких технічних систем.

Потім у другій половині місяця Сонце знову виявить високу активність з 22 по 25 травня. Спочатку потужність бурі буде слабкою, але 25 травня прогнозується магнітна буря потужністю 6 балів.

Останній у травні сплеск сонячної енергії очікується 28 та 29 травня.

Важливо, що прогноз такий тривалий період є неточним і з часом може змінюватися.

Чи варто боятися магнітних бур?

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні захворювання. Особливо уважними до свого здоров’я в дні магнітних бур слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин – у такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

У той же час нагадаємо, що серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість, і у більшості людей вони проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатись, добре харчуватися, не піддавати себе фізичним та емоційним навантаженням, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини та повноцінно відпочивати.