Магнитные бури 5 мая: на Землю надвигается мощный шторм

Каков прогноз магнитных бурь на май

Как мы уже сообщали, май начался со сложного для метеозависимых людей периода. И накануне ученые зарегистрировали сильнейший выброс на Солнце,

Таким образом, сегодня, 5 мая, Землю охватит геомагнитный шторм с интенсивностью до 5 баллов. Он может продлиться по меньшей мере до утра вторника, 7 мая.

Ранее специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины обещали сегодня отдельные возмущенные периоды, но, как видим, порой Солнце бывает непредсказуемо.

Днями повышенной геомагнитной активности может стать и период с 11 по 17 мая. Эта буря может вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, а также привести к нарушению работы некоторых технических систем.

Затем во второй половине месяца Солнце вновь проявит высокую активность с 22 по 25 мая. Сначала мощность бури будет слабой, но 25 мая прогнозируется сильная магнитная буря мощностью 6 баллов.

Последний в мае всплеск солнечной энергии ожидается 28 и 29 мая.

Важно отметить, что прогноз на такой длительный период является неточным и может изменяться со временем.

Стоит ли бояться магнитных бурь?

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, у кого имеются хронические заболевания. Особенно внимательными к своему здоровью в дни магнитных бурь следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов – в такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

В то же время напомним, что серьезное недомогание в такие дни – все же редкость, и у большинства людей они проходят без серьезных последствий для здоровья.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.