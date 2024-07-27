Магнітні бурі: у суботу очікуються перепади геомагнітної активності

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем. Фактично, магнітні бурі – це наслідок захисної реакції магнітного поля Землі на зовнішні чинники.

Як відомо, сильні магнітні бурі здатні впливати на самопочуття частини населення Землі – йдеться про метеочутливих людей. Також погіршення самопочуття можуть відчути люди похилого віку, вагітні та люди з хронічними захворюваннями.

Зазвичай під час магнітних бур вони скаржаться на головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому і безсоння. Також до частих симптомів можна віднести пригнічений настрій, підвищену дратівливість, підвищений або навпаки знижений тиск. Крім того, можуть загостритися хронічні захворювання.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Лікарі радять дотримуватися нормального режиму дня, повноцінно висипатися, намагатися уникати конфліктів і джерел стресу. Фізичні навантаження в цей період слід знизити. Також необхідно не забувати регулярно провітрювати квартиру і проводити більше часу на свіжому повітрі.

Харчуватися потрібно максимально повноцінно, додати сезонні фрукти та овочі, пити достатньо води. Водночас потрібно відмовитися від фастфуду, жирної та гострої їжі, алкоголю і кави.

Людям із хронічними захворюваннями необхідно уважно відстежувати стан свого здоров’я, перевіряти тиск і тримати під руками всі ліки, які можуть знадобитися в разі погіршення самопочуття.