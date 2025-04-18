За інформацією Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), після червоного «шторму», сьогодні геомагнітна активність трохи спаде до К-індексу 4 – середнього рівня.

В останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.



Магнітна буря – це явище, спричинене активністю на Сонці. Після спалахів із зірки викидається велика кількість заряджених частинок, які з високою швидкістю долають простір і досягають Землі. Потрапляючи в магнітосферу нашої планети, ці частинки спричиняють геомагнітні збурення, які називають магнітними бурями.

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, і саме тому багато людей у такі періоди відчувають головні болі, втому або навіть нервове напруження. Особливо це помітно для тих, хто реагує на погодні зміни.

У такі дні важливо стежити за своїм станом, намагатися уникати перевтоми, правильно харчуватися, зменшити споживання кави та алкоголю, відпочивати на свіжому повітрі та не забувати про водний баланс.

Тим, хто страждає на хронічні захворювання, слід бути особливо уважними і тримати під рукою необхідні ліки.