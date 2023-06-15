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Магнітні бурі: прогноз на 15 червня

Магнітні бурі: прогноз на 15 червня

Сьогодні, 15 червня, підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Метеозалежним і людям похилого віку слід потурбуватися про своє самопочуття.

За прогнозами вчених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, найближчі три дні геомагнітна активність буде підвищена.

Як впливають на самопочуття людини магнітні бурі

Коливання геомагнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці – те, що ми називаємо магнітними бурями – можуть відчути всі люди, особливо якщо буря досить потужна.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

  • порушення сну;
  • втома та слабкість;
  • дратівливість та пригнічений настрій;
  • головний біль та запаморочення;
  • підвищений чи знижений артеріальний тиск;
  • біль у спині та суглобах;
  • апатія чи тривога;
  • загострення хронічних хвороб.

Чи можна захиститися від магнітної бурі

Насамперед медики рекомендують:

  • Дотримуватися режиму сну, намагатися лягати і прокидатися одночасно. У принципі, ця порада універсальна і має міцно увійти в життя будь-якої людини, яка стежить за своїм здоров’ям.
  • Також важливо звернути увагу на свій раціон: відмовитися від надмірно жирних та солоних страв. А ось включити в меню пару бананів не завадить: вони багаті на калій та активні речовини – захисники від стресу. Взагалі корисно вживати більше сезонних фруктів та овочів.
  • Пити більше води чи трав’яного чаю. А вживання кави та алкоголю бажано обмежити.
  • Слід також уникати стресів та нервових навантажень та більше гуляти на свіжому повітрі.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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