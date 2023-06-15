Магнитные бури: прогноз на 15 июня

Будут ли магнитные бури 14 июня: прогноз Сегодня, 14 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек которые практически не оказывают влияния на Землю. ПОДРОБНЕЕ

Черное море неизбежно погибнет? Неутешительный прогноз озвучил один из самых известных турецких геологов доктор Осман Бекташ: по его мнению, глобальное потепление приведет к вымиранию многих видов в Черном море. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: что ожидать 13 июня Сегодня, 13 июня, геомагнитное поле земли спокойное с отдельными возмущенными периодами. Метеозависимым людям можно не беспокоится о своем состоянии. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз космической погоды: грядет ли магнитная буря 12 июня? По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 12 июня 2023 года, космическая погода может быть неспокойной: возможны периоды повышенной геомагнитной активности. Так что пожилыцм и метеозависимым людям следует быть готовыми к «шторму». ПОДРОБНЕЕ