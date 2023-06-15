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Магнитные бури: прогноз на 15 июня

Магнитные бури: прогноз на 15 июня

Сегодня, 15 июня, повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Метеозависимым и пожилым людям следует побеспокоится о своем самочувствии.

По прогнозам ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, ближайшие три дня геомагнитная активность будет повышена.

Как влияют на самочувствие человека магнитные бури

Колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце – то, что мы и называем магнитными бурями – могут почувствовать все люди, особенно если буря достаточно мощная.

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

  • нарушение сна;
  • усталость и слабость;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • головная боль и головокружение;
  • повышенное или пониженное артериальное давление;
  • боль в спине и суставах;
  • апатия или тревога;
  • обострение хронических болезней.

Можно ли защититься от магнитной бури

В первую очередь медики рекомендуют:

  • Соблюдать режим сна, стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. В принципе, этот совет универсален и должен прочно войти в жизнь любого человека, который следит за своим здоровьем.
  • Также важно обратить внимание на свой рацион: отказаться от чрезмерно жирных и соленых блюд. А вот включить в меню пару бананов не помешает: они богаты калием и активными веществами – защитниками от стресса. Вообще полезно употреблять больше сезонных фруктов и овощей.
  • Пить больше воды или травяного чая. А употребление кофе и алкоголя желательно ограничить.
  • Следует также избегать стрессов и нервных нагрузок и больше гулять на свежем воздухе.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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