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Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 29 грудня

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 29 грудня

Сьогодні, 29 грудня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Але це останні коливання магнітосфери цього року. На вихідних вчені обіцяють затишшя.

Прогноз надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Взимку магнітні бурі більш ймовірні через особливі атмосферні умови. У цей час року, ночі стають довшими, що створює сприятливі умови для формування більш стабільних та довготривалих магнітних збурень.

У зимовий період земна магнітосфера сприйнятливіша до потоків сонячного вітру, що може призвести до збільшення магнітних бур.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно вплинути на стан здоров’я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок і людей, які мають хронічні захворювання.

Таким чином, щоб не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтесь наступних дій:

  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтесь нормального режиму дня;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, що вимагають надмірних зусиль;
  • висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції.
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