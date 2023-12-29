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Магнитные бури: прогноз космической погоды на 29 декабря

Магнитные бури: прогноз космической погоды на 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Но это последние колебания магнитосферы в этом году. На выходных ученые обещают затишье.

Прогноз предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Зимой магнитные бури более вероятны из-за особых атмосферных условий. В это время года, ночи становятся длиннее, что создает благоприятные условия для формирования более стабильных и долговременных магнитных возмущений.

В зимний период земная магнитосфера более восприимчива к потокам солнечного ветра, что может привести к увеличению магнитных бурь.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.

Таким образом, чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие действия:

  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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