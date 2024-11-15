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Магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на сьогодні

Магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на сьогодні

П’ятниця, 15 листопада, пройде без істотних магнітних бур. Але прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у п’ятницю, 15 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.

Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть вплинути на життя людини.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому і стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

 

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