Магнітні бурі: який прогноз вчених на 4 січня

Чому трапляються магнітні бурі

Будь-які геомагнітні збурення, що відбуваються на Землі, безпосередньо залежать від процесів, що відбуваються в цей час на Сонці. Під час сонячних спалахів у космос потрапляють частки плазми, які на великій швидкості мчать до планет Сонячної системи. І коли ці частинки досягають атмосфери нашої планети, вони спричиняють геомагнітні коливання Землі.

Як захиститися від магнітних бур

Реакціями організму на магнітні коливання можуть стати головний біль, безсоння, занепад сил, депресія, стрибки тиску та порушення в роботі серцево-судинної системи. У той же час, як запевняють деякі експерти, до магнітних бур чутливі лише 10% від населення земної кулі.

Як правило, медики зазвичай дають загальні рекомендації та радять у дні магнітних бурь більше відпочивати, стежити за своїм здоров’ям, повноцінно висипатись. А також:

повноцінно та регулярно харчуватися;

пити достатньо води та трав’яного чаю;

зменшити фізичні та психоемоційні навантаження;

частіше гуляти на свіжому повітрі;

обмежити вживання алкоголю, відмовитися від куріння;

приймати вранці контрастний душ і по можливості робити зарядку;

частіше провітрювати приміщення;

вечорами намагатися не перенапружуватися, займатися спокійними справами;

за необхідності – звертатися за лікарською допомогою.