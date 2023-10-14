Магнітні бурі: який прогноз на суботу

Магнітна буря – це природне явище, коли через активність на Сонці у бік Землі рухаються протони та електрони з величезною швидкістю. Частки стикаються з магнітним полем Землі, викликаючи його хвилі. Ці коливання називають магнітною бурею.

Сонячні хвилювання небезпечні для людей із слабким серцем та захворюваннями судин. Статистика показує, що 70% всіх інфарктів та інсультів Землі трапляються під час магнітних бур.

Люди скаржаться на головний біль, безсоння та слабкість. За словами вчених, під час сонячних хвилювань у людей сповільнюється кровообіг, що веде спочатку до кисневого голодування органів, а в деяких до інсульту. Молоді люди легше переносять магнітну бурю, оскільки вони легше адаптуються зміну магнітного поля.

Метеозалежним людям, а також усім, хто схильний до депресії або тривожних станів, слід поберегти себе і не допускати зайвих навантажень на організм. Потрібно більше гуляти на свіжому повітрі та не перенапружуватися.