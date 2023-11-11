Магнітні бурі: який прогноз на суботу 11 листопада

Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Найчастіше на магнітні бурі реагують люди похилого віку і ті, хто страждає від хронічних захворювань. А у людей, які раніше не відчували на собі подібну дію, здоров’я може або погіршитися незначно, або (особливо у дні слабких бур) істотно не погіршиться.

Під час магнітної бурі можуть виникати головні болі, запаморочення, нудота, біль у спині та м’язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, безсоння.

Як пережити магнітні бурі без шкоди здоров’ю

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

займатися фізичною активністю;

підтримувати здоровий раціон харчування;

більше відпочивати та висипатися;

пити більше чистої води;

не вживати алкогольні напої та жирну їжу;

уникати стресів;

перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.